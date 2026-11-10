Anvisa registra duas novas canetas emagrecedoras de semaglutida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira (10) dois novos medicamentos injetáveis agonistas do receptor de GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras . São eles: genérico de semaglutida e Loryvia (produto similar).

. Os dois produtos têm como matriz o produto Owozy e os registros foram concedidos para a empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.

Os medicamentos aprovados foram registrados por comparação com o produto biológico Ozempic, sendo indicados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado, completou a agência no comunicado.

Mais registros

Além dos produtos injetáveis, no último dia 4 a Anvisa aprovou o registro do primeiro medicamento de semaglutida na versão oral, utilizado no tratamento da obesidade.

Em agosto de 2025, a agência deu início a um processo de priorização da análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida, motivada por pedido feito pelo Ministério da Saúde em benefício do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela necessidade de abastecimento do mercado nacional.

SUS

. A oferta, segundo a pasta, será feita com base em estudos e na definição de um protocolo clínico.