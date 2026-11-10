Polícia investiga homem que gravou vídeo com Fernando Henrique Cardoso

O caso é apurado com base nas determinações do Estatuto da Pessoa Idosa.

O vídeo foi publicado por Wesley Oliveira no TikTok e expõe o interior do apartamento de FHC, localizado no bairro de Higienópolis, na região central da capital.

afirmando que o conteúdo teve a intenção de desrespeitar e expor a intimidade do companheiro.

O registro chama a atenção pela facilidade de acesso de Oliveira ao imóvel. No vídeo, o homem caminha com tranquilidade pela porta de entrada, sugerindo ter tido permissão ou facilidade prévia de ingresso.

: O vídeo foi autorizado pela esposa, que me convidou.

Na filmagem, ele faz um tour pelas dependências do apartamento, exibindo objetos pessoais, obras de arte e cômodos.

Após a repercussão negativa nas redes sociais, Wesley publicou um posicionamento afirmando que pessoas com demência não deveriam ser afastadas do convívio público, alegando que "a história não pode ser apagada". O homem também divulgou uma imagem em que supostamente aparece ao lado de Patrícia Kundrát.

FHC tem diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado.

A pena prevista é de um a três anos de reclusão, além de multa.

*Estagiário da

sob supervisão de Odair Braz Junior