Lula está na Turquia e se prepara para discurso na COP 31

O presidente e a comitiva chegaram na noite de ontem (9), por volta de 22h no horário de Brasília.

Lula participará da Cúpula de Líderes, segmento da COP que reúne os chefes de Estado dos países participantes, nos dias 11 e 12. No evento, o presidente deverá discursar duas vezes. A primeira fala, durante a cerimônia de abertura, será reservada a poucos chefes de Estado.

Para integrantes do Itamaraty, esse é um sinal do prestígio do Brasil na agenda ambiental. Além de ter sediado a última COP, em Belém, o Brasil tem números positivos a apresentar. E esse deverá ser o tom do primeiro discurso de Lula em Antália.

Comitiva

Na comitiva que acompanhou Lula estão os ministros do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco; do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa; da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos; e da Saúde, Alexandre Padilha.

Também acompanharam Lula o Presidente da COP30, Embaixador André Correa do Lago. A COP30 foi sediada por Belém do Pará, em novembro do ano passado. Ontem, o embaixador transmitiu a presidência da COP ao ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia, Murat Kurum.

Além disso, o deputado André Janones (Rede-MG) está acompanhando o presidente. O deputado anunciou que poderá fazer uma transmissão ao vivo com Lula ao final do dia. No canal de WhatsApp Exército do Lula, que administra desde a campanha eleitoral deste ano, Janones informou que o presidente e sua equipe estão em reuniões de preparação para a participação na COP.

Resultados positivos

Além do discurso durante a abertura, Lula deverá ter um discurso mais curto, de até três minutos, na parte aberta a todos os países participantes.

A redução do desmatamento na Amazônia e do Cerrado e a economia de R$ 1,16 trilhão com esses esforços de preservação ambiental devem ser mencionados pelo presidente.

Além disso, a matriz energética brasileira chegou a 49,5% de fontes renováveis em 2025, segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN). A média global é de 14,5%. Já em relação à matriz elétrica, o Brasil supera os 80% de fontes renováveis, com destaque para usinas hidrelétricas, com 51,2% de geração.

Lula também deverá apontar a redução de 9% na emissão líquida de CO2 em gases do efeito estufa e trazer dados sobre os esforços do Brasil para cumprir as metas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC na sigla em inglês). A NDC define a redução de emissões de gases do efeito estufa de 59% até 67%, em 2035.