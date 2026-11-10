Anvisa determina apreensão de suplementos alimentares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira (10) a apreensão de

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

As mesmas sanções foram aplicadas a todos os lotes do suplemento alimentar de colostro bovino em pó da marca Muuh Magic, que não possui notificação sanitária junto à Anvisa.











A mesma resolução determina ainda a apreensão e proíbe a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso do lote L75F0001 do











A

tenta contato com a Hupper Nutrition Ltda. e com a W Nutry Ltda. O espaço segue aberto para posicionamento.



Outra medida publicada no Diário Oficial da União determina a apreensão de todos os suplementos alimentares da marca Vittacaps, incluindo os produtos 6 Magnésios + B12 e Femme Power que, segundo a agência, estão sendo anunciados e comercializados na plataforma Shopee.