Dino: audiência é sobre aplicação de 5x2 e não para questionar medida 

Evidentemente o Supremo Tribunal Federal não irá repetir o debate de mérito que cabe ao Congresso Nacional. O objetivo da audiência não é discutir a conveniência e a oportunidade da política pública, uma vez que essa é uma decisão de caráter eminentemente político.

Dino disse não ter esperança de que acordos sejam alcançados com a conciliação, mas que a audiência buscará fazer uma lista das controvérsias trazidas pela Emenda Constitucional sobre a 5x2, no que diz respeito à aplicação da medida.

Nas ações, as entidades expressaram o receio de que não haja tempo hábil para os setores produtivos e os sindicatos fechem acordos que tornem possível implementar a ampliação do descanso semanal para dois dias e também a redução de jornada de 44h para 42h semanais.

Dino buscou tranquilizar as centrais. Mesmo que eventualmente não haja os acordos, não existe cenário de redução de 44h para 40h no dia 16 de dezembro, afirmou. Isso foi uma decisão política do Congresso Nacional.

Flexibilização

Isso ocorre para atividades, por exemplo, de exploração petrolífera, em que trabalhadores embarcados trabalham por mais de cinco dias seguidos. Pela emenda, nesse caso, as duas folgas semanais devem ser compensadas no mesmo mês calendário, e no mínimo uma delas deve ser garantida dentro da semana de trabalho, não sendo possível assim o trabalho por sete dias seguidos.

O limitador mensal ou semanal pode ser flexibilizado mediante negociação coletiva. Isso é necessário porque a emenda constitucional induz a outra coisa, induz à rigidez, disse o ministro, indicando que deverá decidir sobre o tema dentro dos próximos dias.

Participantes

Ao todo, 21 entidades participam da audiência de conciliação sobre a implementação da escala 5x2. São elas:

Força Sindical

Central do Brasil Democrática de Trabalhadores (CBDT Nacional)

Intersindical (Central da Classe Trabalhadora)

Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas)

Pública (Central do Servidor)

Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST)

Central Única dos Trabalhadores (CUT)

União Geral dos Trabalhadores (UGT)

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)

Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB)