MP mira bingos ligados à cúpula do jogo do bicho no Rio

A Justiça expediu sete mandados de busca e apreensão contra os responsáveis pelos estabelecimentos, localizados na zona norte da capital.

De acordo com o Ministério Público, os bingos são ligados aos contraventores Rogério de Andrade, patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel; Vinicius Drumond, filho e herdeiro dos pontos de jogo do bicho de Luizinho Drumond, que foi patrono da Imperatriz Leopoldinense; e Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, patrono da Acadêmicos do Salgueiro.

Rogério de Andrade e Adilsinho estão condenados pela Justiça e cumprem pena em presídios federais. Adilsinho também é apontado como responsável pela comercialização de cigarros paraguaios ilegais no Rio de Janeiro.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa.

Os estabelecimentos já haviam sido interditados em uma operação em 6 de agosto deste ano, mas voltaram a funcionar recentemente. A pedido do Gaeco, a Justiça determinou novamente a interdição dos imóveis e a destinação dos bens móveis utilizados pela organização criminosa ao Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (COE), entre outras medidas.

Nove pessoas foram detidas e levadas à delegacia para prestar depoimento sobre o funcionamento dos estabelecimentos e a exploração ilegal de jogos de azar.