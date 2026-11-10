Bolão de Iturama (MG) leva R$ 3,2 milhões na Mega-Sena

O bolão, de 15 cotas apostou sete dezenas e receberá o total de R$ 3.287.949,90.

29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.344,40 cada

2.264 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 518,66 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.