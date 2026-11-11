São Paulo recebe festival de filmes sobre mobilidade urbana

. O evento terá a exibição de 37 filmes e a realização de debates sobre mobilidade urbana, transporte público e segurança viária. O festival ocorrerá no Insper, na Vila Olímpia, em São Paulo, de 12 a 14 de novembro.

Serão exibidas produções que abordam diferentes aspectos da mobilidade urbana, das relações sociais e das transformações das cidades. Os filmes estão divididos em sete categorias temáticas: transporte público; segurança viária; mobilidade ativa; cidade, clima e mobilidade; criança e mobilidade urbana; gênero e raça na mobilidade urbana; e logística urbana e a condição dos trabalhadores.

O festival, que teve início em 2016, foi inspirado pela Década Mundial de Segurança Viária da Organização das Nações Unidas (ONU), de 2011 a 2020. Desde então, recebeu aproximadamente 500 filmes, selecionou e exibiu 200, e premiou 70.