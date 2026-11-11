Receita apreende perfumes árabes falsificados no Porto do Rio

A Receita Federal apreendeu, nessa terça-feira (10), dois contêineres contendo aproximadamente 225 mil perfumes árabes contrafeitos [imitação ou cópia do produto original], avaliados em R$ 22,5 milhões, durante operação de fiscalização no Porto do Rio de Janeiro.

Entretanto, durante a inspeção, os servidores identificaram que, no fundo das unidades de carga, havia grande quantidade de perfumes de diversas marcas, predominantemente árabes, que não correspondiam às mercadorias inicialmente apresentadas.

Os produtos ostentavam indevidamente marcas registradas, caracterizando a falsificação. Os representantes das marcas confirmaram que os perfumes não eram originais.