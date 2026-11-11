PM do Rio vai comprar drones para ações contra o crime organizado

A Polícia Militar do Rio (PMRJ) vai comprar 52 drones de alta tecnologia e mais de 5,5 mil coletes balísticos, ampliando os recursos disponíveis para o policiamento ostensivo e as operações contra o crime organizado.

Os drones serão utilizados como ferramentas de apoio à atividade policial, especialmente em áreas de maior risco e com presença do tráfico de drogas.

As imagens captadas contribuem para o planejamento das ações e oferecem mais recursos para a atuação das equipes em campo.

. Os equipamentos são compatíveis com placas adicionais de proteção nível III+, desenvolvidas para resistir a disparos de fuzis, como os de calibre 7.62.

A PM dispõe de cerca de 5 mil placas de proteção desse tipo, que podem ser acopladas aos coletes conforme a necessidade de cada serviço. Além da proteção balística, os modelos III-A oferecem maior mobilidade aos policiais, favorecendo o desempenho das atividades de patrulhamento e das ações realizadas dentro e fora das viaturas.