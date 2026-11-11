COP 31: estudo mostra que agro pode ter prejuízo com desmatamento

Os resultados do estudo da WRI Brasil serão compartilhados também em Antália, na Turquia, onde acontece a 31ª Conferência sobre Mudança do Clima (COP31).

Os pesquisadores analisaram tendências climáticas observadas entre 1993 e 2023 e sua sobreposição com áreas produtivas relacionadas às exportações de carne e soja para a China. O país é o maior comprador desses dois produtos saídos do Brasil.

Ao mesmo tempo, o período com temperaturas acima de 35°C aumentou em cerca de 12 dias no Cerrado e nove dias na Amazônia.

Os pesquisadores conseguiram estabelecer associações estatísticas entre a perda de vegetação nativa, o atraso no início da estação chuvosa e a redução do volume de chuva.

Com menos chuva, menor o tempo de desenvolvimento das lavouras e também de crescimento da grama onde o gado pasta. O

O estudo evidencia que a manutenção da produtividade e da competitividade do agronegócio brasileiro depende também da capacidade de antecipar e gerenciar riscos climáticos, afirma Mariana Oliveira, diretora de Florestas e Uso da Terra do WRI Brasil.

Recomendações

Entre essas recomendações estão a aceleração e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o fortalecimento das fiscalizações e ampliar os incentivos à restauração da vegetação nativa.

O Brasil já tem instrumentos para combater o desmatamento e recuperar áreas degradadas. Colocá-los em prática ajuda a reduzir os riscos para a produção de soja e carne bovina. A cooperação com a China pode reforçar esse esforço, por exemplo, com o compartilhamento de dados que ajudem a identificar riscos ambientais nas cadeias de fornecimento.

O estudo completo está disponível no site da WRI Brasil.