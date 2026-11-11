Lula: planeta não pode esperar em meio a guerras e conflitos

Em meio a um quadro de rouquidão, Lula pediu que seu discurso fosse lido pelo ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.

Se esses biomas ultrapassarem seu ponto de não retorno, o equilibro climático global pode se romper, alertou, ao citar que a noção de incompatibilidade entre conservação e desenvolvimento pertence ao passado. Estamos percorrendo um caminho que coloca os países detentores de florestas tropicais no centro das decisões globais sobre o clima, não mais como parte do problema, mas como protagonistas.

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Em sua fala, Lula citou que a

ocuparam lugar central em seu terceiro mandato e que o cenário se manterá ao longo do quarto.

O Brasil combina prevenção, instrumentos econômicos, recuperação da vegetação nativa e bioeconomia para transformar a floresta em pé em fonte de renda e competitividade.

O presidente citou ainda a homologação de que 20 terras indígenas desde 2023, a retomada do Fundo Amazônia, com ampliação do número de parceiros, e o acréscimo de 2,5 milhões de hectares de áreas protegidas ao patrimônio ambiental brasileiro. Estamos transformando o arco da destruição na Amazônia no arco da restauração.