Concurso da Transpetro terá novos locais de prova em quatro estados

A Transpetro, empresa subsidiária de logística da Petrobras, informou que aumentou de 33 para 52 o número de cidades que vão receber candidatos para fazer provas do concurso público de seleção de novos funcionários.

De acordo com a empresa, a medida visa ajustar a capacidade de atendimento aos candidatos inscritos nesses estados.

A redistribuição dos candidatos observará o município de residência informado no ato da inscrição e a cidade de prova originalmente escolhida, detalha a Cesgranrio.

Facilidade

. Antes da mudança, um candidato dessa cidade precisaria se deslocar até a região metropolitana para fazer o concurso.

. Antes, a prova precisaria ser feita em Salvador.

Veja aqui a lista de cidades incluídas.

Para se certificar de qual será o local de prova, o candidato deve consultar as informações atualizadas nos canais oficiais da Fundação Cesgranrio ou da Transpetro e verificar os dados informados no Cartão de Confirmação de Inscrição.

Vagas e salários

As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, distribuídos em quatro editais específicos: quadro de mar (oficiais), quadro de mar (suboficiais e guarnição), quadro de terra (nível médio) e quadro de terra (nível superior).

Reserva de vagas

O concurso tem validade de um ano e meio e pode ser prorrogado por igual período.