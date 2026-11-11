Brasil repatria restos mortais de escravizados que estavam nos EUA

Restos mortais de duas pessoas escravizadas que foram retirados do Brasil no Século 19 e permaneceram por 150 anos sob a guarda de instituições vinculadas à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foram repatriados para o país neste Mês da Consciência Negra.

, provavelmente escravizada, cuja identificação ocorreu durante um trabalho de revisão histórica das coleções da Universidade Harvard. O crânio da mulher será analisado pelos pesquisadores do Museu Nacional da UFRJ.

. Segundo registros históricos e documentais, ele teria sido ferido durante a insurreição e morrido no Hospital Jerusalém.

A cerimônia de recepção dos restos mortais na capital fluminense teve a presença da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, que considerou a repatriação um dia histórico.

Hoje, o Estado brasileiro avança de forma concreta na reparação histórica e na efetivação das políticas de memória. Celebramos o regresso, a guarda segura e o estudo técnico dos restos mortais de uma mulher negra retirada do Rio de Janeiro", disse a ministra no Museu Nacional.