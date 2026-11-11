Projetos de servidores públicos disputam sete prêmios de R$ 12 mil

As iniciativas finalistas, criadas por servidores públicos brasileiros das cinco regiões brasileiras, foram selecionadas entre 867 inscritos.

Os vencedores em cada uma das sete categorias receberão R$ 12 mil e serão anunciados no dia 9 de dezembro, em uma cerimônia em Brasília (DF). O prêmio está na oitava edição e é promovido pelo instituto República.org.

O projeto mais votado pelo público durante a votação popular será anunciado na mesma cerimônia e receberá um certificado adicional como Prêmio Especial do Público. Nesse caso, não há premiação em dinheiro. Os projetos estão disponíveis para votação.

Categoria 1 - Desenvolvimento social

Programa Pequenos Cariocas: Secretaria Municipal da Casa Civil, Rio de Janeiro (RJ)

Cidadania em movimento - Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), Bahia

Categoria 2 - Educação

Semear para transformar - CIME Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, Manaus (AM)

ANDAR - MultiRio, Rio de Janeiro (RJ)

Categoria 3 - Meio Ambiente e Emergência Climática

Programa Sukatech - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás

COP das Crianças em Benevides - Secretaria Municipal de Educação de Benevides (PA)

Categoria 4 - Saúde

De mãos dadas com Antônio Pereira - Universidade Federal de Ouro Preto (MG)

Violet Wound - Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (BA)

Categoria 5 - Segurança Pública

Proteja Minas - Programa de Prevenção à Violência Contra Mulheres e Meninas - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais

Integrajus Mulher - Tribunal de Justiça e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul

Categoria 6 - Gestão de Pessoas

Retribuir Futuro - Secretária do Planejamento do Piauí, Teresina (PI)

Pesquisa Vozes do Serviço Público - Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), DF

Categoria 7 - Gestão e Transformação Digital