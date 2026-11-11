Viva Maria recebe a Homenagem do Ano do Prêmio Engenho de Comunicação

Na apresentação da premiação, o Viva Maria foi reconhecido por criar um canal pioneiro de escuta e acolhimento das mulheres e por contribuir para a mobilização em torno de direitos que foram incorporados à Constituição Federal de 1988.

A atuação da jornalista também foi lembrada por reconhecimentos como a indicação coletiva ao Prêmio Nobel da Paz, em 2005, e a Ordem do Mérito Cultural.

Ao receber a homenagem, Mara Régia agradeceu às mulheres que acompanham o Viva Maria, aos ouvintes da região amazônica e às companheiras que contribuíram para sua trajetória de defesa dos direitos das mulheres.