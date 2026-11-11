Enem 2026: entenda como funciona a Teoria da Resposta ao Item

Para pontuar o desempenho individual dos candidatos nas quatro provas objetivas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplica a Teoria de Resposta ao Item (TRI) que leva em consideração a coerência pedagógica na marcação das respostas.
Vale reforçar que a nota da prova de redação não utiliza a TRI. Anualmente, o texto de cada candidato é avaliado por corretores humanos, com apoio de critérios normativos em cinco competências. Cada uma delas vale de 0 a 200 pontos, totalizando de 0 a 1 mil pontos.
Peso dos itensDiferentemente do sistema tradicional, onde cada questão objetiva vale a mesma nota e bastaria somar quantidade de acertos em uma área do conhecimento, o sistema de correção TRI do Enem classifica as questões em níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil) para avaliar o conhecimento dos candidatos. Em cada edição, após a elaboração das provas, as questões do exame de cada disciplina são, obrigatoriamente, pré-testadas em uma amostra de estudantes pela equipe do Inep. O objetivo é medir a dificuldade de cada item e, se aprovadas, calibrar seu peso, com base no percentual de acertos e outras métricas
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Só então a edição anual do Enem emplaca a versão definitiva.
Consistência pedagógicaNa metodologia da TRI do Enem, os candidatos com o mesmo número de acertos nas questões de múltipla escolha têm notas diferentes, porque depende da coerência que o estudante apresentou.
Com 14 anos de experiência em salas de aula, o professor de matemática do colégio Leonardo da Vinci, em Brasília, Gabriel Garcia explica que, com a TRI, é esperado que um participante que acertou questões muito difíceis também acertará as muito fáceis da mesma área do conhecimento da prova.
Se isso não ocorrer, a estatística da TRI interpreta os acertos difíceis como indício de um chute na marcação da resposta ou mero acaso na resposta certa. Mas, não seria o domínio do conteúdo.
Este é um modelo estatístico bem mais robusto, bem mais estruturado, que parametriza a coerência pedagógica.
Foco nas fáceis
No acúmulo de pontos, o algoritmo prioriza e recompensa o acerto de questões fáceis/médias. Quem erra as fáceis terá uma pontuação menor do que aqueles que foram coerentes, ou seja, que acertaram questões difíceis e fáceis ou que erraram ambas.
Como estratégia para prova, o docente defende que os candidatos priorizem acertar as questões fáceis.
Com mais coerência, o candidato pode ganhar em proficiência na prova e terá um bônus na nota porque provou ter um desempenho consistente".