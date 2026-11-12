Defesa Civil do Rio tem plano de contingência para enfrentar El Niño

A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio (Sedec-RJ) lançou, nessa quarta-feira (11), o Plano de Contingência Estadual de Chuvas Intensas (Plancon) 2026/2027. O documento reúne diretrizes para orientar a preparação e a atuação dos órgãos estaduais durante o período de chuvas intensas e os impactos que podem ser provocados pelo fenômeno El Niño.

A nova escala começa no nível zero de vigilância, que representa uma situação de rotina, sem previsão de eventos climáticos. Em seguida, estão os níveis 1 (baixo), 2 (moderado), 3 (alto), 4 (severo) e 5 (extremo). A classificação considera a possibilidade de fenômenos climáticos e o tempo previsto para que seus efeitos atinjam a população.

No nível 1, há possibilidade de ocorrência de um evento, mas sem risco iminente. O nível 2 corresponde à previsão de impactos localizados. Já o nível 3 indica risco previsto com mais de duas horas de antecedência. No nível 4, os impactos podem ocorrer em até duas horas. O último estágio, nível 5, é utilizado quando o evento já está em andamento.





Estamos aprimorando nosso planejamento para enfrentar os desafios do próximo período de chuvas intensas, com atenção especial aos possíveis impactos do El Niño", disse o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles.

. "Nosso compromisso é antecipar riscos, qualificar a resposta e proteger a população fluminense, acrescentou.