COP30 fortaleceu multilateralismo, diz Corrêa do Lago

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Corrêa do Lago, disse que uma das

. Como exemplo, ele citou o fato de nenhum outro país ter anunciado ou efetivado saída do Acordo de Paris após a retirada dos Estados Unidos (EUA).

A declaração foi durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12), em Antalya, na Turquia. A cidade é a sede da COP31.

Como vocês se lembram, houve um fortalecimento do multilateralismo que considero indiscutível. Depois da saída dos Estados Unidos, nenhum outro país deixou o Acordo de Paris. Da mesma forma, ninguém pediu para sair da Convenção do Clima após o anúncio feito pelos americanos, afirmou referindo-se ao único país a deixar o acordo.

Posição dos EUA

Em junho de 2017, o presidente Donald Trump anunciou a intenção de retirar o país do pacto climático internacional. Como o tratado prevê prazo mínimo de permanência e um processo formal de desligamento, a saída só entrou em vigor em 4 de novembro de 2020.

Poucos meses depois, em seu primeiro dia de mandato, o presidente Joe Biden assinou o retorno dos EUA ao tratado. O país voltou oficialmente a integrar o grupo em fevereiro de 2021.

A segunda retirada tornou-se efetiva em 27 de janeiro de 2026, deixando novamente o país fora do principal acordo internacional de combate às mudanças climáticas.

Críticas da ONU

Em janeiro deste ano, o secretário-executivo da Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), Simon Stiell, classificou a decisão do governo dos Estados Unidos de deixar os principais mecanismos multilaterais de governança climática como um "gol contra".

Enquanto todas as outras nações avançam juntas, esse novo retrocesso em relação à liderança global, à cooperação climática e à ciência só pode prejudicar a economia, os empregos e o padrão de vida dos EUA, à medida que incêndios florestais, enchentes, mega tempestades e secas pioram rapidamente.