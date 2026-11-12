Alcolumbre reafirma que decisão sobre CPMI do Banco Master cabe a ele

A Mesa já tomou uma decisão na questão de ordem e cabe à presidência o momento ou não da leitura do requerimento, afirmou o senador amapaense.

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), reafirmou, nesta quinta-feira (12), que cabe a ele, como presidente do Legislativo, a decisão para a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o Banco Master, investigado por fraude bilionária no sistema financeiro do país.

A instalação da CPMI foi cobrada pelo partido Novo, que pediu a leitura do requerimento de autoria do deputado Carlos Jordy (PL-RJ). O líder da legenda, Marcel van Hatten (Novo-RS), criticou Alcolumbre. Espero, senhor presidente, que vossa excelência leia hoje o requerimento de instalação, disse.

O vice-líder do governo na Câmara, deputado Rogério Corrêa (PT-MG), defendeu que uma CPMI deve ser instalada na próxima legislatura para tratar do Banco Master.

Vou apresentar na próxima legislatura porque agora não dá mais tempo, são apenas fogos de artifício que fazem ao falar de CPI agora para demarcação de posição, criticou.

, para fazer uma investigação séria para que aqueles que fugiram do Brasil possam voltar para cá e ir para a prisão.