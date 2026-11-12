EBC recebe selo Diamante em avaliação de transparência pública

A pontuação deste ano representa uma melhora em relação ao ciclo anterior, quando a empresa obteve índice de 85,16% e recebeu a classificação Elevado. Em 2024, a EBC havia alcançado 95,63%, também com o selo Diamante. Já em 2023, primeiro ano da série histórica apresentada no painel, o índice foi de 85,03%, com classificação Ouro.

Para a EBC, o resultado reflete o aprimoramento dos processos internos e o trabalho das equipes na ampliação do acesso às informações públicas.

Superar nossas marcas anteriores desde o início da série histórica, em 2023, comprova o amadurecimento dos nossos processos internos de governança e integridade. Esse resultado reflete o esforço coletivo das equipes da EBC para tornar os dados sobre contratos, licitações, execução orçamentária e atendimento ao cidadão cada vez mais claros, ágeis e fáceis de consultar, afirmou a presidente da EBC, Antonia Pellegrino.

Avaliação

O processo considera diferentes aspectos dos portais institucionais, como a divulgação de informações administrativas, contratos, licitações, despesas e canais de atendimento ao cidadão.