Lula: nenhum país tem mais autoridade para falar de clima que Brasil

A declaração foi feita em encontro com a sociedade civil durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31).

Ninguém no planeta Terra, nenhum país tem mais autoridade que o Brasil se tratando do clima e da questão ambiental. Chegamos aqui com vários mapas do caminho prontos. Pra mostrar que nós não estamos brincando, destacou. O presidente destacou que o compromisso brasileiro com o desmatamento zero não foi feito com o mundo, mas com a nossa consciência.

No encontro, Lula disse ainda que brasileiros não precisam mais participar de encontros sobre clima e meio ambiente de cabeça baixa.

Vocês têm que andar de cabeça erguida porque o Brasil vai se tornar um país mais sério nessa questão da defesa do meio ambiente. Quero ver os presidentes dos países ricos, o Trump, o Macron, a Alemanha, a França, Portugal, todos os países que ditavam regra pra nós, quero vê-los participar.

Ao tratar especificamente do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês, o presidente reforçou que não se trata de pedir esmola. A gente não está pedindo esmola. Agora, a gente quer que vocês contribuam, façam investimento. Vocês vão ganhar dinheiro. E uma parte desse dinheiro vai ser dado aos países que têm floresta e podem cuidar dela com muita autoridade, concluiu.

Sociedade civil

Ainda durante a reunião, Marcele Oliveira, representante da juventude na COP30, realizada em Belém em 2025, pediu prioridade política para compromissos climáticos e a participação remunerada de jovens na implementação de projetos, sabendo que o nosso protagonismo vai ser respeitado.

Justiça climática, pra mim, tem a nossa cara. A cara de jovens que se levantam por direitos humanos, por liberdade, por respeito, por direito a um ecossistema climático equilibrado e por ação climática já. São jovens que fazem muito mais do que vir à COP.

Josi Kaingang, representante dos povos indígenas, defendeu a presença de representantes dos povos originários nas próximas edições da COP, a demarcação de territórios e o financiamento climático direto a comunidades indígenas. Não se faz proteção e gestão ambiental sem aqueles que mais protegem a natureza e a mãe terra.

O mundo começa agora a descobrir o que nós dizemos há muito tempo: demarcar e proteger terras indígenas é uma das medidas mais eficientes para conter a crise climática. Não podemos falar em conter crise climática se a gente não investir em demarcação e desintrusão. Onde há território indígena, há floresta em pé, há água, há biodiversidade e há futuro.