MP apura desvio de R$ 21 milhões em eventos esportivos na cidade de SP

A denúncia partiu do vice-prefeito Ricardo Augusto de Mello Araújo (PL), que alega ter ocorrido superfaturamento, não realização de eventos pagos e favorecimento de associações para realização da Virada Esportiva 2026, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A documentação entregue pela equipe do vice-prefeito aponta o envolvimento de 14 entidades, entre ONGs e associações, que não realizaram as atividades previstas ou fizeram com valores que estavam acima dos praticados no mercado. Um exemplo citado é em evento de esportes náuticos que custou, R$ 1,6 milhão. O gabinete do vice-prefeito informou que, em condições semelhantes, a atividade poderia ter sido custeada por menos de R$ 80 mil.

Segundo o despacho inicial, dos promotores Silvio Marques e Luiz Ambra Neto, a documentação da denúncia irá para a Delegacia de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), que deve apurar os fatos. Também foi pedido o envio de toda a documentação envolvendo a Virada Esportiva 2026, no prazo de dez dias. De acordo com o site do município, o evento teve mais de 4.000 atividades e um público de 2,2 milhões de pessoas, e destacou que a edição "ofereceu mais atividades, atraiu o maior público e impactou toda a cidade com o poder transformador da prática esportiva, reforçando o compromisso da gestão em seguir evoluindo e superando as edições anteriores".

Questionada pela reportagem, a prefeitura não se manifestou sobre a denúncia ou sobre eventual afastamento de servidores por causa da investigação.