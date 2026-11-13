Enem 2026: revisão e gestão do tempo são foco na reta final

A reta final para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026, neste domingo (15), é de revisão acelerada dos conteúdos de matemática, física, química e biologia. Muitos candidatos pretendem estudar até o último momento possível.
A estudante do 3º ano do ensino médio de uma escola privada de Brasília, Suzana Vale Ferreira Pinto, fará o exame pelo terceiro ano consecutivo. Nas duas primeiras vezes, participou como treineira, para autoavaliação, mas ainda não alcançou a nota necessária para ingressar no curso de medicina da Universidade de Brasília (UnB), seu objetivo.