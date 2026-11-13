Enem 2026: saiba como controlar a ansiedade antes e durante a prova

5,05 milhões de candidatos sentem a pressão e até nervosismo na hora de colocar os conhecimentos à prova.
Tão importante quanto revisar conteúdos estudados é ter controle emocional e até mesmo descansar para ter a mente focada no que interessa no momento: as 90 questões de matemática e ciências da natureza.
AAgência Brasil
pediu a profissionais orientações para encarar o estresse, a ansiedade, inseguranças e até o cansaço durante a prova com duração de até cinco horas.
Revisar ou estudar algo novoNa reta final para o Enem 2026, em vez de tentar ver conteúdos novos do zero, a recomendação da psicóloga clínica Jeniffer Lisboa é focar em revisão direcionada dos pontos que o candidato tem mais dificuldade, reler materiais de estudo, resolver provas antigas e reforçar os temas de maior incidência no exame nacional.
Não tem como a gente querer correr uma maratona em 100 metros. Não dá para querer estudar e aprender tudo que não foi estudado ao longo do ano, em uma semana, defende a psicóloga.