Enem 2026: saiba como controlar a ansiedade antes e durante a prova

A atitude diante do caderno de provas pode resultar em sucesso na tentativa de o cérebro resgatar as informações armazenadas.

Comece por trabalhar a respiração pelo diafragma, não pelo pulmão. A técnica pode ser feita no momento de prova, com o candidato sentado em uma posição confortável, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Isso aciona o nosso sistema nervoso, oxigena mais o cérebro e acalma esse alarme na hora, trazendo de volta a memória, a concentração, orienta a psicóloga.

Além da respiração pausada e profunda, outras estratégias são indicadas para o cérebro do candidato conseguir acessar o conteúdo momentaneamente esquecido. Desde fazer uma pausa rápida (como beber água, ir ao banheiro, comer algo); passando por pular a questão problemática, mudar o foco para outra área de conhecimento da prova; e também pela tentativa de associar a parte difícil a outros conteúdos semelhante na própria prova para conectar os pontos.

A ansiedade pode atrapalhar na hora da prova. É preciso lutar contra isso. Então, leva uma barrinha de cereal, mastiga. Se precisar, pede para ir ao banheiro, depois volta. Tudo isso ajuda a acalmar, aconselha Paulo Pereira.

Desconexão na véspera e bem-estar

Neste sábado (14), deve-se evitar estudar em excesso ou varar a noite. O professor Paulo Pereira ainda recomenda fazer atividades relaxantes, como ler um livro, ir ao cinema, teatro ou passear, na véspera para quebrar o ciclo de pressão e ritmo intenso de estudos.

Tenta fazer algo que alivia a tensão pré-prova para não ficar pensando no dia seguinte. Isso ajuda a se desligar um pouco, a descansar mentalmente, porque, em geral, o candidato está sob uma pressão muito forte.

Tem gente que gosta de fazer aquela última leitura. Não faz sentido. Já foi feita muita coisa. Cansa acordar às 5 horas da manhã e ficar fazendo exercícios, desaconselha o docente.

O sono é fundamental para a memória e a concentração, frisa Jeniffer Lisboa. Por isso, os candidatos devem evitar noites e madrugadas de estudos ou revisões de última hora que gerem ansiedade.

Tente dormir bem e faça uma boa higiene do sono, na noite anterior. Evite estímulos de telas e o consumo de álcool. Priorize uma boa alimentação e pratique técnicas de respiração e de relaxamento um dia antes, orienta a psicóloga

Apoio e acolhimento familiar

Na contagem regressiva para o Enem, o apoio dos pais e responsáveis antes e nos dias das provas deve ser focado no acolhimento. Deve-se evitar a pressão desnecessária, perguntas constantes sobre desempenho e cobranças. Menos ainda, a comparação com os irmãos, outros parentes e conhecidos.

Nessa tentativa de querer o melhor, é muito comum que os pais projetem seus sonhos nos filhos. E às vezes, podem cobrar além do devido. Embora o Enem seja importante, a prova não mede o valor de quem está fazendo e nem determina as possibilidades de futuro de quem está fazendo.

O objetivo dos responsáveis deve ser acolher para não aumentar a pressão emocional e inseguranças. Nessa hora, é importante acolher a ansiedade, a angústia, sem colocar um peso excessivo na prova, direciona a terapeuta Jennifer.

O suporte dos pais pode ser prático para ajudar o candidato em atividades como:

organizar a logística para a prova, como reconhecimento antecipado do local de aplicação do Enem

ajudar na separação de itens obrigatórios para o dia da prova (documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta preta com tubo transparente e o recomendado Cartão de Confirmação de Inscrição do exame impresso);

cuidar da alimentação e hidratação do candidato antes e durante a prova

proporcionar o efetivo descanso.

De acordo com o edital do Enem 2026, os gabaritos preliminares das provas objetivas e os cadernos de provas serão divulgados no Portal do Inep até o décimo dia útil após o segundo dia de aplicação das provas.