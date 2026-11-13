Lula chega às Filipinas; Brasil quer ser Parceiro de Diálogo da Asean

Lula usou as redes sociais para anunciar a chegada ao país.
Estão previstas participações do presidente no Fórum Empresarial Brasil-Filipinas e na Cúpula da Asean. Nos encontros, serão abordados temas relacionados a comércio, desenvolvimento e parcerias internacionais, segundo o Itamaraty.
Estou aqui para cumprir importantes agendas, fortalecer as relações entre nossos países e ampliar as oportunidades de investimentos, disse o presidente ao comentar que, além de se encontrar com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr, participará de reuniões bilaterais.
Seguimos trabalhando para aproximar o Brasil de outros países e abrir novos caminhos para nossa economia e nosso povo, postou Lula.