PF trabalha em sistema para aprimorar busca por pessoas desaparecidas

Estamos trabalhando em um sistema que vai ser automático. Então, a gente vai receber essas informações e a resposta será muito mais rápida, disse o agente Luan Vitor Miranda da Costa, chefe substituto do Serviço de Enfrentamento a Graves Violações dos Direitos Humanos da PF.

Agora, a PF trabalha no aprimoramento do programa.

Em entrevista à

durante o festival de inovação e tecnologia RecnPlay, que acontece até este sábado (14) no Recife, o agente da Polícia Federal informou que esse novo banco de dados vai facilitar muito o trabalho de buscas por desaparecidos, seja no Brasil ou no exterior.

Por exemplo, quando chegar um e-mail da Polícia Civil dizendo que alguma pessoa está desaparecida, vamos colocar [essa informação] no programa e conseguiremos fazer uma busca em todos os sistemas de uma vez só, ao invés de ter que ficar acessando cada um, explicou.

. Por meio dos seus sistemas e de seus parceiros internacionais, a Polícia Federal consegue ajudar nas buscas por desaparecidos.

É importante deixar claro que a gente não interfere na investigação, não puxa para si a responsabilidade. Respeitamos as atribuições constitucionais dos institutos e das polícias, porém tendo conhecimento de que pode auxiliar com os nossos sistemas, a gente se mostra à disposição e eles nos enviam o que têm", disse Costa.

Segundo ele, por meio do Projeto Lumini, é possível dar uma resposta a essas pessoas. O projeto Lumini, ainda que seja feito pela Polícia Federal, é uma resposta da própria máquina pública à sociedade.

O RecnPlay

Organizado pelo Porto Digital e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) em Pernambuco, o festival promove mais de 850 atividades em vários espaços do centro histórico do Recife, com programação toda gratuita, mediante inscrição prévia. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site https://superapp.jalanlive.com/recnplay2026/agenda

* A repórter viajou a convite da organização do RecnPlay