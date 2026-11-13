RecnPlay promove aulões gratuitos para estudantes que vão fazer Enem

Os estudantes que estão se preparando para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de outros processos seletivos de ingresso no ensino superior - e que estiverem neste final de semana no Recife - vão poder revisar seus conteúdos durante aulões gratuitos neste sábado (14) dentro da programação do festival RECnPlay.

Nesse caso, as aulas ocorrem em dois períodos. De manhã, os estudantes terão aulas de linguagens, história, biologia e química. À tarde, a programação segue com matemática, física, geografia e filosofia.

Para participar das atividades, é necessário se inscrever no RECnPlay.

O RecnPlay

Organizado pelo Porto Digital e pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa (Sebrae) em Pernambuco, o festival promove mais de 850 atividades em vários espaços do centro histórico do Recife, com programação toda gratuita, mediante inscrição prévia. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site do festival.

* A repórter viajou a convite da organização do RecnPlay