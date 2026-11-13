Anvisa manda recolher anestésico por amostra com "partícula estranha"

A resolução foi publicada nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial da União.

O anestésico é fabricado pela empresa Hipolabor Farmacêutica.

Laudo do Instituto Adolfo Lutz (Lacen) de São Paulo apresentou resultado insatisfatório em ensaios de descrição da amostra e aspecto, devido à presença de partícula estranha no medicamento.

A

entrou em contato com a Hipolabor Farmacêutica e aguarda posicionamento.

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Os itens, de acordo com a Anvisa, estavam à venda no site https://medkayafarma.com.br/.

A

entrou em contato com a Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos e aguarda posicionamento.