SC: campanha reúne doações para indígenas atingidos por tempestades

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) organizou uma campanha de apoio às comunidades indígenas afetadas por tornados e temporais no estado. As doações serão recebidas até esta sexta-feira (13), na capital Florianópolis, em Lages e Chapecó.

Os itens coletados deverão chegar aos atingidos na semana que vem, segundo informou a Udesc.

Florianópolis

Reitoria da Udesc

(Av. Madre Benvenuta, 2007, Bairro Itacorubi)

Lages

Udesc Lages - Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV)

(Av. Luiz de Camões, 2090, Bairro Conta Dinheiro)

Entregas na Secretaria de Ensino de Graduação

Chapecó

1. Udesc Oeste - sede administrativa

(Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E - Bairro Santo Antônio)

2. Udesc Oeste - Departamento de Enfermagem

(Rua Sete de Setembro, 91D - centro)