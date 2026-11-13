Campanha reforça importância da presença de médico intensivista em UTI

É essencial que os médicos intensivistas contem com boas condições de trabalho e políticas continuadas de atualização profissional, humanização da assistência e suporte técnico e operacional, destacou a nota, citando também jornadas menos exaustivas, melhor remuneração e vínculos empregatícios estáveis.
A unidade de terapia intensiva é um ambiente de alta complexidade que exige conhecimentos específicos, velocidade na tomada de decisões e liderança qualificada, concluiu a entidade, ao reafirmar que a UTI deve figurar como espaço próprio do médico intensivista qualificado e preparado.
DesafiosA campanha foi construída a partir de conclusões do Inquérito Nacional sobre a Força de Trabalho Médica nas UTIs Brasileiras, realizado pela Amib em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). O documento reúne dados coletados junto a 2.338 médicos com atuação na área.
Entre os cenários relatados estão:
profissionais que sofrem com alto nível de esgotamento mental;
vínculos de trabalho frágeis, com grande percentual de contratação como pessoa jurídica (PJ);
indicadores ruins de qualidade de vida, com pouco tempo para se dedicar à família ou a prática de atividade física, assim como alimentação inadequada.A associação alerta ainda para o risco da substituição de intensivistas por médicos sem formação específica, prática adotada por alguns estabelecimentos no intuito de reduzir custos.