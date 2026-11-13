Campanha reforça importância da presença de médico intensivista em UTI

A Associação Brasileira de Medicina Intensiva (Amib) lançou esta semana a campanha Orgulho de ser intensivista. O objetivo é reforçar junto à população, aos gestores de saúde públicos e privados e aos tomadores de decisões aspectos fundamentais para o funcionamento adequado de unidades de terapia intensiva (UTIs) no Brasil.

É essencial que os médicos intensivistas contem com boas condições de trabalho e políticas continuadas de atualização profissional, humanização da assistência e suporte técnico e operacional, destacou a nota, citando também jornadas menos exaustivas, melhor remuneração e vínculos empregatícios estáveis.

A unidade de terapia intensiva é um ambiente de alta complexidade que exige conhecimentos específicos, velocidade na tomada de decisões e liderança qualificada, concluiu a entidade, ao reafirmar que a UTI deve figurar como espaço próprio do médico intensivista qualificado e preparado.

Desafios

Entre os cenários relatados estão:

profissionais que sofrem com alto nível de esgotamento mental;

vínculos de trabalho frágeis, com grande percentual de contratação como pessoa jurídica (PJ);

indicadores ruins de qualidade de vida, com pouco tempo para se dedicar à família ou a prática de atividade física, assim como alimentação inadequada.