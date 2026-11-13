Ministro da Justiça defende enfraquecimento econômico de facções

O ministro se pronunciou durante o encerramento da 24ª Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, nesta quinta-feira (112), no Rio de Janeiro.

Segundo ele, o enfrentamento ao crime organizado exige não apenas a responsabilização criminal de seus integrantes, mas também a identificação e o bloqueio das estruturas financeiras que sustentam suas atividades.

A responsabilidade criminal é indispensável, mas, se os recursos e os mecanismos de financiamento permanecem intactos, a facção criminosa irá rapidamente recompor sua capacidade de atuação.

especialmente diante do poder financeiro das facções e de sua atuação para além das fronteiras estaduais e nacionais.

A criminalidade não tem fronteiras. É local, interestadual e transnacional. O Estado tem que se organizar, tem que se integrar.

, afirmou Antonio Campos Moreira.

A 24ª Reunião Plenária contou com representantes de instituições públicas e privadas para avaliar as ações desenvolvidas em 2026 e definir prioridades para o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro em 2027.

Coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça, a estratégia promove a articulação entre órgãos dos três poderes e de diferentes esferas de governo.