Salto: fábrica de solventes no interior de SP é atingida por incêndio

Segundo informações do Corpo de Bombeiros,

sem gravidade e um em estado grave, com queimaduras nas vias áreas. O bombeiro foi intubado.

Com as ocorrências, o Pronto Socorro de Salto informou que não tem mais capacidade para novos atendimentos.

Ainda de acordo com os bombeiros, a fábrica teve várias explosões, o que obrigou a corporação a ampliar a área isolada para proteger as equipes e também para conter a propagação das chamas.

Os bombeiros foram acionados às 10h30 para a ocorrência na Estrada Velha Indaiatuba-Campinas. 50 socorristas foram para a cidade de Salto, que fica a cerca de 100 km da capital paulista.

As chamas intensas geraram uma grande coluna de fumaça que podia ser vista a vários quilômetros de distância.

Os bombeiros continuam no local combatendo o fogo.