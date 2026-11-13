Resenha do Enem: EBC prepara live para segundo dia de prova

(EBC
) prepararam uma programação especial para o segundo dia de prova, marcado para este domingo (15).
A partir das 19h30, aAgência Brasil
promove a live Resenha do Enem, com a participação de professores convidados para comentar as questões.A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelos canais de YouTube da Agência Brasil e da Rádio Nacional.
Além da live Resenha do Enem, a programação especial da EBC também reúne reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdo de serviço, com a participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) em diferentes regiões do país.
Ciências da natureza e matemática
Neste segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática, todas de múltipla escolha. Os conteúdos cobrados englobam as seguintes disciplinas:
- Biologia
- Física
- Química
- Matemática
Primeiro dia de prova
As provas de linguagens e ciências humanas foram aplicadas no último domingo (8), e de acordo com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, o primeiro dia do Enem 2026 transcorreu sem grandes contratempos.
Nesta edição, o Enem registrou 5.051.345 inscrições confirmadas. Desse total, 68% compareceram efetivamente ao primeiro dia de prova.
A edição deste ano também marcou maior participação de estudantes concluintes do ensino médio na rede pública. Foram mais de 1,9 milhão de inscritos, o que representa 39% do total. Cerca de 65% desses alunos compareceram ao exame no primeiro domingo.
Serviço
- Abertura dos portões: 12h (horário de Brasília)
- Fechamento dos portões: 13h
- Início da prova: 13h30
- Saída sem o caderno de questões: 15h30
- Saída com o caderno de questões: 18h
- Término da prova: 18h30
Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).
>> Clique aqui e leia mais sobre o Enem 2026, na Agência Brasil