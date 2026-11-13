Milton Leite se torna réu por suspeita de ligação com o PCC

Leite é ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo e está preso.

O político filiado ao partido União Brasil foi para a cadeia em setembro após uma operação da Polícia Civil junto com o Ministério Público que investigava a atuação do PCC no transporte coletivo paulistano.

No documento que torna Leite réu, a denúncia informa que ele e todo o grupo de investigados agiram sob a orientação de lideranças da organização criminosa, como Antônio José Muller Junior, vulgo Granada, e Marlon José de Souza Rosa, vulgo MR e Murilo, denunciado em fase anterior desta investigação, os denunciados atuaram para infiltrar e perpetuar a facção na exploração do transporte público, em procedimentos licitatórios e no poder público, bem como para movimentar e ocultar recursos da organização criminosa.

Influência

Sobre Milton Leite, especificamente, o documento diz que o ex-presidente da Câmara Municipal de SP promoveu interesses da organização criminosa valendo-se de sua expressiva influência política e da condição de proprietário de fato da concessionária Transwolff Transportes e Turismo Ltda., empresa sabidamente vinculada à facção criminosa e destinatária de aportes ilícitos, exercendo atos de gestão, controle e ingerência em favor da permanência e favorecimento do grupo criminoso no sistema de transporte coletivo urbano da capital paulista.

A decisão ainda aponta que Leite era informado sobre a rotina e os negócios da concessionária Transwolff Transportes através de vídeos e informações sobre a implantação dos ônibus elétricos, o fornecimento de carregadores pela Enel, o treinamento de técnicos e o Projeto Aquático, explorado pelo grupo econômico na região do Bororé.

Após a decisão da Justiça, os réus têm agora o prazo de dez dias para apresentar a defesa às acusações.

Milton Leite está preso no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A

tentou contato com a defesa de Milton Leite e está aberta para posicionamento.