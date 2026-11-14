Enem em classe hospitalar garante prova a pacientes em salas especiais

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) diretamente na unidade de saúde.
O benefício não se aplica a internações de curta duração ou esporádicas (como partos, cirurgias eletivas) ou tratamentos pontuais nas duas datas da prova, como fixa o edital com as regras da prova.O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que, em média, por ano, cerca de 50 candidatos solicitam a aplicação do exame em hospitais. Os motivos vão desde tratamento de câncer a patologias com imunossupressão (redução da eficiência do sistema imunológico) e transplantes.
Também para quem está em tratamento de uma doença que exige o isolamento existe a possibilidade de aplicação das provas em uma sala individual ou com ocupação máxima de 20 participantes, desde que tenha sido solicitado o atendimento especializado no momento de inscrição, comprovar a condição de saúde e ter o pedido de atendimento especializado aprovado pelo Inep.