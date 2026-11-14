Enem: confira os horários e o que levar no segundo dia de prova

O local de prova, os horários de abertura, os documentos necessários e as regras e procedimentos gerais permanecem os mesmos do primeiro dia de prova.

Mas no segundo dia de Enem, os estudantes terão 30 minutos a menos para entregar as provas, já que não há prova de redação.

É permitido levar lanches, bebidas e medicamentos, que devem passar por vistoria da equipe de aplicação. No caso de bebidas, elas devem estar armazenadas em garrafas transparentes e preferencialmente sem rótulo.

Horários

A entrada nos locais de exames só será permitida das 12h às 13h. Depois disso, os portões fecham e ninguém mais pode acessar os locais.

A saída definitiva da sala de prova com os materiais de aplicação do exame só será permitida nos últimos 30 minutos antes do término da prova. O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas.

Documentos

Confira a lista de documentos aceitos no Enem:

RG,

passaporte,

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e

Carteira de Trabalho (impressa e emitida após 27/01/1997) ou identidade profissional expedida por conselho de classe.

e-Título,

CNH Digital,

RG Digital,

Identidade Digital (CIN).

Os documentos devem ser apresentados exclusivamente dentro dos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br.

Itens Proibidos

Antes de entrar na sala, o candidato receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos.

O envelope deverá ser colocado embaixo da carteira, lacrado e identificado, com aparelhos eletrônicos, como o telefone celular, desligados.

Cartão de confirmação de inscrição ou Declaração de Comparecimento impressa.

Celulares, relógios (digitais ou analógicos), fones de ouvido, chaves com alarme, garrafas digitais e cigarros eletrônicos, que devem estar desligados, com alarmes desativados e guardados no envelope porta-objetos.

Lápis, borracha, corretivo, lapiseira, réguas, livros, anotações, óculos escuros e chapéus/bonés não podem ser usados durante a prova.

inclusive toque ou alarme, mesmo estando guardado no envelope. Por isso, é imprescindível desligar o aparelho.