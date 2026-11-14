Apoio social, cultura e educação levaram jovem a abandonar crime

Com pai e mãe usuários de drogas, Anderson de Souza Barbosa foi morar na rua com 12 anos de idade. Aos 14 anos, conseguiu um barraco na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, onde passou a viver sozinho e entrou para a vida do crime.

Sem a proteção familiar, o crescente sentimento de revolta pela vida dura e o desejo por conquistar coisas, como roupas, e ter acesso a lazer, levaram o jovem carioca a entrar em uma organização criminosa que traficava drogas e praticava assaltos.

Comecei fazendo pequenos serviços e aproveitava para comprar comida porque em casa não tinha alimento. Quando fui ver, já estava guardando a arma do rapaz quando tinha operação. Sem eu perceber, eu já estava envolvido, contou.

Hoje com 38 anos, Anderson deixou a história do crime para trás e vive como um dos milhões de trabalhadores brasileiros. Empregado da construção civil, ele acorda às 4h da manhã para estar às 6h no serviço. Casado, ele espera o nascimento do terceiro filho, além de também ajudar a criar dois enteados.

