Apoio social, cultura e educação levaram jovem a abandonar crime

Sem a proteção familiar, o crescente sentimento de revolta pela vida dura e o desejo por conquistar coisas, como roupas, e ter acesso a lazer, levaram o jovem carioca a entrar em uma organização criminosa que traficava drogas e praticava assaltos.
Comecei fazendo pequenos serviços e aproveitava para comprar comida porque em casa não tinha alimento. Quando fui ver, já estava guardando a arma do rapaz quando tinha operação. Sem eu perceber, eu já estava envolvido, contou.
Hoje com 38 anos, Anderson deixou a história do crime para trás e vive como um dos milhões de trabalhadores brasileiros. Empregado da construção civil, ele acorda às 4h da manhã para estar às 6h no serviço. Casado, ele espera o nascimento do terceiro filho, além de também ajudar a criar dois enteados.