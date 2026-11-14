Governo abre consulta pública sobre enfrentamento ao calor extremo

Aberta nesta sexta-feira (13), a

As propostas vão ajudar a construir o Plano de Ação pelo Resfriamento e Combate ao Calor Extremo (Pnar Brasil), que reúne medidas para proteger a saúde, reduzir desigualdades e preparar o país para o aumento das temperaturas.

O desafio é encontrar formas de tornar as cidades e os ambientes construídos mais frescos e seguros, sem aumentar desnecessariamente o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa, diz a pasta.

Com apoio técnico do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a proposta reúne estratégias como o uso da vegetação e de outras soluções baseadas na natureza, além de medidas de eficiência energética e resfriamento sustentável.

Além disso, a proposta busca articular políticas públicas e orientar a atuação conjunta de diferentes setores e esferas de governo.

O trabalho faz parte do Programa Cidades Verdes Resilientes, coordenado pelo MMA, pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Compromisso Global pelo Resfriamento.