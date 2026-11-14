Inmet: chuvas e tempestades predominam no país, neste fim de semana

No sábado (14), as condições meteorológicas favorecem pancadas de chuva fortes, com possibilidade de temporais, especialmente em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e áreas do Rio Grande do Sul.

Segundo o Inmet, também haverá condições para chuva em parte do interior do Brasil, com destaque para áreas entre a Bahia e o Espírito Santo, onde a convergência de umidade deverá contribuir para a formação de instabilidades.

No extremo norte do país, o Amapá deverá receber a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva após um período de pouca precipitação.

A partir da noite de domingo e durante a madrugada de segunda-feira (16), há indicação de possível formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa da Região Sudeste. Isso poderá contribuir para reorganizar a circulação atmosférica e favorecer o estabelecimento de uma zona de convergência de umidade entre as regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.

Segundo o Inmet, esse padrão, associado à manutenção do escoamento de norte em baixos níveis e à atuação de novas perturbações em médios níveis, deverá aumentar a instabilidade, potencializando as condições para ocorrência de chuva nessas regiões.

O canal de umidade poderá se tornar mais abrangente, alcançando áreas que não têm registrado chuva significativa no período recente.