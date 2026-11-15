Oxê de Xangô, símbolo da justiça, será inaugurado no STF

Trata-se de um machado com lâminas nas duas pontas, simbolizando a igualdade no julgamento, sem favorecer um lado em detrimento de outro. O Oxê é envergado por Xangô, orixá da lei e da justiça nas religiões de matriz africana.A inauguração da peça ocorre a três dias do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.
A iniciativa é da Secretaria de Equidade, Diversidade e Inclusão do STF, em atendimento ao pedido do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro).
O instituto fez a solicitação em fevereiro de 2025, após o próprio STF decidir que a presença de símbolos religiosos, como imagens e crucifixos, em prédios e órgãos públicos não fere o princípio da neutralidade estatal em relação às religiões, nem a liberdade de crença das pessoas.
O julgamento ocorreu em novembro de 2024, após um recurso do Ministério Público Federal pedir a retirada de todos os símbolos religiosos nesse tipo de instalação, entendendo ferir a laicidade do Estado. Por unanimidade, à época, a Corte entendeu que a Constituição protege a liberdade religiosa e que a presença de símbolos religiosos faz parte da história da formação do país.O próprio Plenário da Corte tem, pendurada na parede, atrás da cadeira do presidente, uma cruz comumente usada na fé católica.
Pluralismo é um princípio constitucional que requer concretude, ação prática e não somente discurso, retórica. Felizmente o Presidente Edson Fachin soube compreender, como de hábito, a relevância da reivindicação coletiva dos povos de terreiro e do povo preto, frisou o presidente do Idafro, Hédio Silva Júnior
Para o presidente do Idafro, a instalação do Oxê é o símbolo do compromisso do STF com a promoção da igualdade racial, e a valorização da diversidade como vetores imprescindíveis para que as decisões do Judiciário não reproduzam ideologias ou preferências raciais de julgadores.
No entendimento do presidente do Centro de Estudos e Dados Sobre Desigualdades Raciais (Cedra), Hélio dos Santos, a presença do Oxê de Xangô no prédio do STF é o encontro com o ideal de justiça. Ele entende que não é apenas um gesto simbólico da Corte máxima do Poder Judiciário.
Estou muito feliz com essa iniciativa. Pra mim, esse ato vai além do simbolismo, ele consolida uma possibilidade de a gente levar a questão racial para um outro patamar.
Na visão dele, a inauguração da escultura consolida uma decisão da Corte de dezembro do ano passado. Na ocasião, o Supremo reconheceu a existência de racismo estrutural no Brasil e a ocorrência de graves violações a preceitos fundamentais.A solenidade de inauguração da escultura acontecerá às 18h, no hall do Salão Nobre, localizado no 2º andar do edifício-sede do Supremo Tribunal Federal.
A instalação do Oxê de Xangô representa uma iniciativa de reconhecimento e valorização das tradições de matrizes africanas, contribuindo para a promoção do respeito à diversidade religiosa e cultural brasileira, disse o STF, em nota.