Enem 2026: um a cada cinco participantes faz prova como treineiro

A nota que conquistarem no Enem não vale vaga em uma faculdade, nem garante o certificado de conclusão do ensino médio. Mas, para muitos deles, a vivência extrapola a experiência dos simulados realizados em suas escolas, por ajuda a gerir o tempo para responder a todas as questões; dominar o cansaço e, principalmente, entender o próprio comportamento dentro da sala de aplicação.

Arthur Luís Rocha, de 16 anos, sabe o que é ser treineiro. Em 2026, ele se desafia mais uma vez. Quando terminar as provas deste domingo (15), Arthur terá concluído sua terceira experiência no exame.

O estudante do 2º ano do ensino médio de uma escola privada de Brasília faz a prova para testar-se desde o 9º ano, no ensino fundamental.

Ser treineiro nos prepara para a prova, no ano mesmo que for valendo nota para entrar no curso superior. Porque posso ver o que muitas pessoas costumam errar, o ritmo de responder às questões, como fazê-las, como me comportar. Também me ajuda a perder o nervosismo, que é algo que já me atrapalhou em outros processos seletivos. Hoje, faço o Enem de forma muito mais tranquila, por já ter passado por outras edições, avalia o estudante Arthur Luís Rocha.

Neste processo de preparação tanto para o Enem quanto para a prova do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UnB, o jovem tem permanecido, após o turno regular da escola, até às 18h na biblioteca da unidade.

Quando chega a casa, Arthur ainda pega nos livros por mais duas horas, o que resulta em uma dedicação de 11 horas diárias, em média. No fim de semana, não tem refresco: são outras cinco horas diárias focado nos estudos.

Esforço dele, apoiado pelos pais, que o treineiro quer ver refletido no cartão-respostas, no fim deste segundo dia de provas do Enem, e no próximo ano. Em 2027, no que será a quarta vez do Enem, imagino que vai ser ainda mais tranquilo. É natural que o nervosismo apareça, mas conforme a preparação que já fiz nos últimos anos, acho que vou estar mais tranquilo.

Experiência válida

O coordenador e professor de biologia do 3º ano do Colégio Poliedro de Campinas (SP), Bernardo Hallack Fabrino, aprova a estratégia dos treineiros.

É muito importante que os alunos façam a prova como treineiros, porque conhecer a forma de aplicação também é uma preparação relevante. Isso ajuda a reduzir o nervosismo e traz mais segurança. Quando fizerem a prova como concluintes do ensino médio, aquele processo não será uma novidade.

Dominar o conteúdo;

Compreender a estratégia de execução, como conhecer o formato dos itens da prova e gerir o tempo; e

Ter controle emocional, para reduzir a ansiedade e o nervosismo e trazer familiaridade para o ano decisivo do Enem.

O aluno precisa estar atento a esses aspectos também porque o Enem é uma prova de resistência, orientou o educador.

Ele ainda enfatiza que o treineiro não deve encarar o exame de qualquer maneira. A postura deve ser de "valendo vaga", como um verdadeiro concluinte do Ensino Médio.

Ao fazer a prova como treineiro, que o aluno observe os aspectos técnicos e emocionais que leva para esse momento. Deve analisar quanto tempo está gastando nas questões e como está o seu nervosismo. Como realiza a prova como uma experiência, e não ainda como a avaliação que poderá proporcionar seu ingresso nas universidades, precisa entender o que prejudicou seu desempenho em determinadas questões: nervosismo, falta de tempo ou cansaço, diz Bernardo Hallack Fabrino.

Para o professor, depois de receber o resultado da prova feita como treineiro, o aluno precisa relacionar o número de questões que acertou e errou com a nota atribuída pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia estatística adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para calcular as notas das questões objetivas do Enem.

Com isso, o aluno terá um mapeamento para melhorar sua performance no ano seguinte ou no ano em que fizer a prova como concluinte do ensino médio. Ele acrescenta que o mesmo raciocínio vale para a prova de redação do Enem. O resultado funciona como um mapa para que o aluno entenda, dentro das categorias analisadas na correção, em quais apresentou mais dificuldades,

Veterana no Enem