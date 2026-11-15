Candidatos contam expectativas para o segundo dia de provas do Enem

No primeiro domingo de provas, realizado no dia 8 de novembro, os participantes responderam a 45 questões de Linguagens e outras 45 de Ciências Humanas, além de produzir uma redação com o tema A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.

Esse foi o caso da estudante Izabela Rosa, de 19 anos. Prefiro chegar cedo e me organizar, pegar um bom lugar do que chegar em uma correria, disse ela.

Izabela já faz faculdade, mas faz a prova do Enem para conseguir uma bolsa de estudos.

Estou fazendo o pra ver se eu consigo uma bolsa de 100% para manter o curso porque aí eu consigo juntar o dinheiro pra fazer um outro curso em especialização ou mais na na área que eu gosto, de artes, disse ela à reportagem da Agência Brasil.

Esta é a segunda vez que ela faz o Enem. Ano passado teve mais conteúdo em si do que esse ano, disse ela, que disse ter ficado tranquila na primeira prova realizada neste ano, no domingo passado.

Eu acho que sim (que fui bem). Mas eu não gosto de buscar (informações) pra saber como é que eu fui porque senão eu fico muito ansiosa, eu deixo pra ver só no final, afirmou.

Já para a prova de hoje, ela espera mais dificuldade. Eu que nessa eu não irei tão bem porque matemática não é minha praia. Já ciências da natureza é mais ou menos. Agora a parte de exatas já complica.

A estudante Karina Mendonça de Novaes, 18 anos, que está concluindo o Ensino Médio, também faz a prova do Enem pela segunda vez. No ano passado ela participou como treineira e disse não ter se saído muito bem.

Eu acho que o nível da prova se manteve. É uma prova bem cansativa, mas eu acho que, quando você se prepara por um ano inteiro, você consegue se acostumar e pegar o ritmo, e já tem uma previsibilidade do que cai em todas as matérias, disse ela.

Já sobre a prova da semana passada, ela achou tranquila. Achei que dessa vez tinham tinham menos textos nessa prova Achei também que faltou um pouquinho de imagem e o tema da redação também foi fácil, um pouquinho inesperado, mas fácil.

Para a prova de hoje, ela disse esperar mais dificuldade. Acho que esse ano eu não consegui me preparar tão bem pra questão da parte de naturezas, mas acho que pra parte de matemática, como é uma coisa que não envolve um único caminho pra você chegar em um resultado, acho que eu vou conseguir resolver bem essa parte, disse ela, que esperar utilizar a nota do Enem para cursar marketing ou ciências econômicas.

Para o estudante Othavio Cascais, 19 anos, que faz cursinho preparatório para o vestibular e pretende cursar publicidade na Universidade de São Paulo (USP), o Enem é uma prova muito diferente de outros vestibulares como q Fuvest porque democratiza as questões

As questões do Enem vão mais com base em interpretação, avaliando outras competências. Outras provas de vestibulares como a Fuvest e a Unesp, são um pouco mais conteudistas, não avaliam bem todas as áreas do conhecimento do aluno.

Othavio faz o Enem pela primeira vez e considerou seu desempenho não muito bom na primeira prova, realizada no domingo passado.

Não foi o resultado que eu esperava, mas eu fui bem. Acho que não vai dar ainda pra passar esse ano, mas eu vou tentar de novo no ano que vem porque o meu curso ele é sobretudo de humanas, então a nota precisa ser bem alta na redação e na nas áreas do primeiro dia.

Para o segundo dia de provas, Othavio também prevê um pouco mais de dificuldade. Não é bem a minha área, mas eu sei que matemática também é um pouco mais tranquila porque cobra umas questões um pouco mais básicas. Nisso eu vou conseguir sair bem. Nas de ciências da natureza eu vou dar o meu melhor ali em física e biologia porque química não dá, é um pouco mais difícil.

Prova em SP

Segundo o Ministério da Educação, com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 575,2 mil dos inscritos no estado de São Paulo para fazer o Enem são mulheres e 276,6 mil são homens.

Os portões para o segundo dia de prova foram abertos às 12h e serão fechados, pontualmente, às 13h. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30.