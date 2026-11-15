Inmet prevê tempestades no Centro-Sul do país até segunda-feira

O alerta amarelo é o de menor gravidade na escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e indica uma situação de perigo potencial.

Há um alerta amarelo também para parte dos estados de Tocantins, Pará, Maranhão, Recife e Bahia. O alerta amarelo vale até o final do dia de hoje.

O Inmet prevê que os estados localizados na região Centro-Sul do país devem enfrentar tempestades até amanhã (16).

Devido à atuação de um cavado meteorológico [nome dado a uma área de instabilidade que favorece a formação de nuvens de tempestade], os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e áreas da Região Sul devem enfrentar chuvas neste domingo (15).

Segundo o Inmet, ao longo da tarde e da noite pode chover também no interior do Nordeste, especialmente no oeste e sul da região.

Já para amanhã (16), a tendência é de continuidade e intensificação das instabilidades, alcançando inclusive áreas que não vem registrando chuvas significativas nos últimos dias.