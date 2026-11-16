Mpox: com quase 400 casos, Rio passa a atualizar diariamente os dados

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro decidiu que atualizará diariamente, a partir desta segunda-feira (16), os números de casos da mpox, doença infecciosa viral que tem 396 casos confirmados e uma morte no estado no ano de 2026. Outros 281 casos registrados estão em investigação para confirmar ou descartar o vírus Mpox.

As autoridades sanitárias do estado informaram que capacitaram 500 profissionais de saúde sobre cuidado com pacientes com suspeita da doença. Também está sendo oferecido um suporte técnico para os 92 municípios, a fim de que eles possam fazer ações de enfrentamento á doença causada pelo vírus.

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A recomendação é que os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde busquem uma unidade de saúde para se vacinar. Neste público estão profissionais de laboratórios que manipulam amostras do vírus, pessoas com condições específicas de imunodeficiência, quem vive com HIV ou aids, usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV e pessoas que tiveram contato direto de alto risco com alguém doente.

A doença recebeu esse nome (mpox ou monkeypox) porque foi inicialmente identificada em macacos mantidos em cativeiro em um laboratório de pesquisas da Dinamarca, em 1958. O primeiro caso em humanos foi registrado em 1970, na República Democrática do Congo.

Desde os anos 2000, surtos vêm sendo registrados. O principal deles, que atingiu o Brasil, iniciado em maio de 2022, deixou 14 mortos, além de mais de 10,5 mil pessoas infectadas naquele ano. Em 2026, o país tem 1.099 casos e uma morte confirmados.

O vírus infecta não apenas humanos, como também outros mamíferos. Acredita-se que o reservatório natural do vírus, ou seja, as espécies que servem como principal abrigo para o Mpox na natureza, sejam pequenos roedores.