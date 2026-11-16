O estudo alerta para a necessidade de proteção de 19 rios prioritários para manter o estado de conectividade do fluxo das águas, essencial para a preservação de espécies e ecossistemas, e para a garantia da subsistência e desenvolvimento de comunidades ribeirinhas.

Basta uma barragem para romper essa ligação, com impactos que se acumulam rio abaixo, destaca a analista de conservação do WWF-Brasil, Mariana Frias.

Os 19 rios considerados prioritários foram selecionados por meio de critérios como tamanho e características de rios com fluxo livre, como presença de espécies migratórias, importância para pesca comercial, ocorrência de diferentes tipos de água, conectividade de áreas protegidas e riqueza de biodiversidade.

A partir da análise do atual estado da conectividade os rios foram classificados em dois grupos:

No Madeira, o transporte de sedimentos nos trechos posteriores às usinas de Santo Antônio e Jirau caiu cerca de 20%, afetando fertilidade das várzeas e impactando a produção de pescados e de espécies como o açaí de várzea.

De forma geral, o estudo traz recomendações para ação preventiva em relação ao primeiro grupo e para evitar novas perdas e restaurar a conectividade remanescente dos rios presentes no segundo grupo.



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Entre as medidas propostas estão a avaliação em escala das bacias e a criação de zonas de exclusão para hidrelétricas e outras infraestruturas em instrumentos federais de planejamento energético usados como referência em processos de concessão e leilão, além do reconhecimento legal de proteção dos rios de fluxo livre.

O estudo propõe ainda a consulta livre e informada às comunidades indígenas e tradicionais nos processos de concessão de trechos de rios, além do fortalecimento da governança e do monitoramento por meio de cooperação entre os países amazônicos.

Para a vice-presidente para água doce do WWF-US, Michele Thieme, proteger rios que fluem livremente não significa comprometer a segurança energética.