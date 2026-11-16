Segundo o Palácio do Planalto, Lula e Sánchez trataram de temas como o combate ao discurso de ódio e desinformação da extrema-direita, além da promoção de uma agenda de inclusão social para o fortalecimento da democracia no mundo.

Sánchez foi um dos presidentes que mais celebrou a vitória de Lula nas eleições de outubro. Pelas redes sociais, ele chamou a reeleição do presidente brasileiro de grande vitória e afirmou que a Espanha seguiria a mesma tendência nas eleições de seu país.

O que aconteceu no Brasil acontecerá na Espanha. A virada do progressismo global acaba de começar, disse, na ocasião.

O partido de Sánchez, o Partido Socialista Operário Espanhol, precisa obter maioria no Congresso para garantir a ele mais um mandato. A Espanha é uma monarquia parlamentarista.

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Agenda internacional

Lula é defensor de uma reforma no colegiado, com a atualização da composição e do funcionamento do órgão. Atualmente, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido têm poder de veto sobre qualquer resolução do conselho.

O mandato do português António Guterres se encerra em 1º de janeiro de 2027.

Lula também contou a Sánchez sobre sua viagem à Turquia, por ocasião da COP 31, e às Filipinas, para onde viajou na sequência, para participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco com o qual o Brasil pretende ampliar as relações.

Citou o amplo apoio internacional ao Fundo Florestas para Sempre (TFFF), bem como a apresentação pelo Brasil dos mapas do caminho para zerar o desmatamento e promover a transição para o fim do uso de combustíveis fósseis, afirmou o Planalto, em nota.