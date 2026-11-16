A cerimônia marcou o início de uma nova etapa da atuação da empresa na maior cidade do Brasil, com uma estrutura modernizada, novos espaços de produção e perspectivas de fortalecimento da infraestrutura de transmissão.

Na ocasião, houve o descerramento da placa de inauguração da nova sede, um tour de apresentação das novas instalações e a apresentação da banda Som dos Quintos.

Participaram da solenidade a diretora-presidente, Antonia Pellegrino; o diretor-geral, Thiago Regotto; a diretora de Jornalismo, Myrian Pereira; o diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Rodrigo Faria; o diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Bráulio Ribeiro; o superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais, Fernando Miranda; Donizeti de Carvalho Rosa, superintendente Regional de Administração de São Paulo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); Ana Fleck, do Instituto Imersão Latina; Eduardo Castro, ex-diretor-geral da

; e Lalo Leal, ex-ouvidor da

.

A diretora-presidente da

, Antonia Pellegrino, definiu a inauguração da nova sede em São Paulo como um dia histórico.

A novidade é que é uma sede própria. Sim, a EBC agora realizou o sonho da casa própria em São Paulo, comemorou em seu discurso.

Isso significa mais economia e, portanto, mais investimento no jornalismo público. É uma praça localizada na Estação da Luz, com acesso ao metrô e a restaurantes. Isso significa mais conforto e bem-estar para os empregados. E a

poderá, a partir daqui narrar mais os fatos que acontecem na cidade de São Paulo, que é uma cidade que gera interesse tanto aqui quanto no Brasil inteiro, completou Antonia.