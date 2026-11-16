iniciativa lançada pela Presidência turca em parceria com a União Internacional de Telecomunicações (UIT) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O pacto prevê o incentivo ao uso responsável da tecnologia, com atenção aos impactos ambientais dos centros de processamento de dados, especialmente o consumo de energia e água, e às mudanças provocadas pela automação no mercado de trabalho.

Proteção ao trabalhador

Representando o Brasil, o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom), Hermano Tercius, participou das discussões sobre os desafios e as oportunidades da inteligência artificial. Ele defendeu que a transformação tecnológica avance sem deixar os trabalhadores desprotegidos.

Hoje o Brasil assinou um importante compromisso internacional para o setor. Em nosso discurso, destacamos a preocupação do governo brasileiro com a proteção dos trabalhadores diante das transformações e da substituição de vagas causadas pela IA, defendendo a garantia e a manutenção desses postos de trabalho, afirmou Tercius em nota.

Iniciativas brasileiras

Em painel realizado em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o MCom destacou políticas públicas como:

Gov.br: plataforma de serviços digitais do governo federal.

Plano Brasileiro de Inteligência Artificial: iniciativa voltada ao desenvolvimento da tecnologia no país.

Computadores para Inclusão: programa que recolhe equipamentos eletrônicos descartados, recondiciona os aparelhos e os destina a escolas, instituições e comunidades.

Coordenado pelo Ministério das Comunicações, o programa de inclusão digital também busca reduzir o descarte inadequado de equipamentos e prolongar a vida útil dos aparelhos.

IA contra mudanças climáticas

A instituição deverá apoiar países em desenvolvimento na criação de soluções próprias de IA voltadas a áreas como:

Gestão dos recursos hídricos;

Prevenção de desastres naturais;

Monitoramento ambiental.

A participação na COP31 amplia a atuação brasileira nas discussões internacionais sobre o futuro da inteligência artificial. A agenda apresentada pelo país busca conciliar inovação, inclusão digital, proteção dos trabalhadores e responsabilidade ambiental.