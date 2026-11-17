No extremo sul do país, a chegada da primavera à imensa faixa de areia entre a Praia do Cassino e a Barra do Chuí, no Rio Grande do Sul, costumava estar associada à morte.

Nessa época,

um tipo de golfinho pequeno, de bico fino e arredondado, que vive nas águas do Atlântico Sul.

, quando não há intenção de captura. As toninhas e outros animais acabavam morrendo ao ser presas pelas redes de pescadores que tinham como alvo as corvinas, abundantes neste período.

Para reverter essa mortalidade, em março deste ano, o governo federal criou o Parque Nacional do Albardão: uma unidade de conservação predominantemente marinha, onde atividades extrativas como a pesca são proibidas.

Passados oito meses, há sinais de que uma mudança pode estar em curso, segundo um conjunto de relatos de trilheiros, moradores da região e militares.

Rastro de carcaças